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Timothée Chalamet préfère assister au sacre des New York Knicks que remporter un Oscar

Timothée Chalamet a suivi son équipe tout au long de la compétition. [IMAGN IMAGES via Reuters Connect]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue de la victoire des Knicks de New York, Timothée Chalamet s’est réjoui pour son équipe de cœur, assurant qu’il préférait assister à leur sacre plutôt que de remporter un Oscar.  

Fan jusqu’au bout des ongles. Supporter de longue date des Knicks de New York, l’acteur Timothée Chalamet, 30 ans, a assisté samedi à la victoire en finale de NBA de son équipe face aux Spurs de Victor Wembanyama. Un titre qui a ravi l’interprète de Dune. A tel point qu’il a assuré préférer voir gagner l'équipe new-yorkaise que de décrocher un Oscar

«Je préfère largement ça aux Oscars ! Franchement !», a lancé le comédien, cité par Variety, à l'issue de la rencontre. 

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Il faut dire que l'acteur joue de malchance depuis plusieurs années. Nommé à trois reprises pour l'Oscar du meilleur acteur - en 2018 pour «Call me by your name», en 2025 pour «Un parfait inconnu» et cette année pour «Marty Supreme» - il n'a jamais remporté la prestigieuse statuette. Cette année sa course à l'Oscar avait d'ailleurs été ternie par les propos de l'acteur sur l'opéra et la danse, estimant que «plus personne n'en avait rien à faire». 

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