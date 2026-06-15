Timothée Chalamet préfère assister au sacre des New York Knicks que remporter un Oscar

A l’issue de la victoire des Knicks de New York, Timothée Chalamet s’est réjoui pour son équipe de cœur, assurant qu’il préférait assister à leur sacre plutôt que de remporter un Oscar.

Fan jusqu’au bout des ongles. Supporter de longue date des Knicks de New York, l’acteur Timothée Chalamet, 30 ans, a assisté samedi à la victoire en finale de NBA de son équipe face aux Spurs de Victor Wembanyama. Un titre qui a ravi l’interprète de Dune. A tel point qu’il a assuré préférer voir gagner l'équipe new-yorkaise que de décrocher un Oscar.

“WAY RATHER THIS THAN THE OSCARS!” 🔥



Timothée Chalamet hyped for the Knicks title 🏆 pic.twitter.com/DL94Aw6V9b — SportsCenter (@SportsCenter) June 14, 2026

«Je préfère largement ça aux Oscars ! Franchement !», a lancé le comédien, cité par Variety, à l'issue de la rencontre.

Il faut dire que l'acteur joue de malchance depuis plusieurs années. Nommé à trois reprises pour l'Oscar du meilleur acteur - en 2018 pour «Call me by your name», en 2025 pour «Un parfait inconnu» et cette année pour «Marty Supreme» - il n'a jamais remporté la prestigieuse statuette. Cette année sa course à l'Oscar avait d'ailleurs été ternie par les propos de l'acteur sur l'opéra et la danse, estimant que «plus personne n'en avait rien à faire».