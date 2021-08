Trente pays visités en sept mois : les voyages en avion du président de la COP26 font polémique

Ces sept derniers mois, Alok Sharma a eu un emploi du temps chargé. L'homme politique britannique a voyagé dans pas moins de trente pays différents durant cette période, le tout en avion. Ce, alors même qu'il est le président de la COP26, la 26e Conférence des Nations unies sur le changement climatique.

Outre-Manche, ces nombreux déplacements professionnels font polémique. L'impact écologique de ces voyages est d'abord souligné : d'après les calculs du Guardian, Alok Sharma a parcouru, toutes destinations comprises, plus de 320.000 kilomètres en sept mois. Soit environ huit fois le tour de la Terre. Le quotidien précise néanmoins que les déplacements de l'ancien secrétaire d'Etat britannique n'étaient pas systématiquement des allers-retours vers le Royaume-Uni. Alok Sharma visitait ainsi plusieurs pays en un seul voyage.

Constructive set of meetings with ministers in Brazil





We discussed green growth and the need for a detailed implementation plan, ahead of #COP26, to reflect the 2050 net zero commitment set out by President ⁦@jairbolsonaro⁩



pic.twitter.com/oUnYjqCSIb

— Alok Sharma (@AlokSharma_RDG) August 5, 2021