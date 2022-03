Environnement : l’ONU adopte une résolution pour inciter les pays à développer la pratique du vélo

Pédaler pour sauver la planète et lutter contre le réchauffement climatique, c’est la dernière proposition adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU.

Les 193 membres ont en effet approuvé, ce mardi 15 mars, par consensus cette résolution proposée par le Turkmenistan. Cette dernière vise à favoriser le développement du vélo dans le monde.

Comme toutes les résolutions qui peuvent être adoptées par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, rien ne sera obligatoire pour les 193 pays membres. Mais tous les États membres sont invités à «intégrer le vélo dans les transports publics, dans les milieux urbains et ruraux des pays en développement et développés».

Elle leur demande aussi «d’améliorer la sécurité routière et de promouvoir l'utilisation du vélo par les particuliers et les entreprises afin d'augmenter les déplacements à vélo, ce qui contribue à la réalisation du développement durable, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre».

Gurbanguly Berdimuhamedov, fan absolu de vélo

Le fait que cette proposition vienne du Turkménistan a quelque peu surpris. Et pourtant, la raison est simple, Gurbanguly Berdimuhamedov, le dirigeant autocrate du pays depuis plus d’une dizaine d’années est un véritable passionné de vélo.

En 2020, il avait été décoré par l’Union cycliste internationale pour son «immense contribution au cyclisme mondial». Toujours en 2020, 7.500 personnes s’étaient rassemblées pour la journée internationale du vélo. L’Organisation des Nations unies avait choisi cette date après une proposition du… Turkménistan.

La résolution «encourage les États membres à accorder une attention particulière au vélo dans les stratégies de développement transversales, y compris les services de partage de vélos et d’inclure le vélo et l'infrastructure du réseau cyclable qui relie les communautés dans les politiques et programmes de développement internationaux, régionaux, nationaux et infranationaux».