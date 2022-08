Sécheresse : le Stonehenge espagnol émerge des eaux

En raison d’une importante sécheresse, le Cromlech de Guadalperal, considéré comme le Stonehenge espagnol, vieux de 7.000 ans, est réapparu des profondeurs de l'eau, inquiétant les archéologues.

Une nouvelle conséquence de la sécheresse qui touche l’Europe. Après les «pierres de la faim» le long de l’Elbe, c’est au tour du «Stonehenge espagnol» de ressurgir de sous l’eau.

Englouti lors de la construction d’un barrage en 1963, le Cromlech de Guadalperal, ensemble de 140 mégalithes vieux de 7.000 ans mais découvert en 1926, a refait surface en raison du niveau très bas du lac artificiel dans lequel il se trouve.

Les archéologues montent au créneau

Si cette réapparition démontre, une fois de plus, un réchauffement climatique de plus en plus visible, elle offre la possibilité aux archéologues d’examiner ce Stonehenge espagnol.

Malgré tout, des associations militent pour que le site soit déplacé vers un lieu sec afin qu’il puisse être visité en permanence.

Une proposition qui a toujours été rejetée par le gouvernement, qui justifie son refus par les risques d’un déménagement pour ces pierres vieilles de plus de 7.000 ans.