Energie : Emmanuel Macron en Belgique pour le 2e sommet de la mer du Nord

Emmanuel Macron se rend à Ostende en Belgique, ce lundi 24 avril, pour participer au 2e sommet de la mer du Nord.

Un rendez-vous visant à «faire de la mer du Nord la plus grande centrale d’énergie verte d’Europe». Emmanuel Macron doit participer au 2e sommet de la mer du Nord organisé ce lundi 24 avril à Ostende, en Belgique, avec huit autres pays européens.

Dans un communiqué, la chancellerie du Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé que la France, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Royaume-Uni rejoindront autour de la table les quatre pays qui ont signé le premier sommet organisé en mai 2022, à savoir le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas ainsi que l'Allemagne.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que la Commissaire de l’Energie Kadri Simson devraient toutes deux également participer à ce sommet.

«Exploiter le potentiel énergétique»

A Ostende, les neuf pays devront s'entendre autour d'un accord visant à «exploiter pleinement le potentiel énergétique et industriel de la mer du Nord», et d'en faire «la plus grande centrale électrique d'Europe d'ici à 2050», précise la chancellerie belge.

Dans une tribune cosignée dans Politico, les neuf participants ont d'ores et déjà déclaré avoir besoin de «beaucoup d’éoliennes offshore pour atteindre nos objectifs climatiques et nous débarrasser du gaz russe, garantissant ainsi une Europe plus sûre et indépendante». En ouvrant l'accès à cinq autres pays européens, les objectifs ont naturellement été revus à la hausse.

Le premier sommet de la mer du Nord avait conduit à la signature d'un accord afin que le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne «quadruplent leur capacité combinée de production d’électricité en mer pour la faire passer à au moins 150 gigawatts d’ici à 2050», peut-on lire dans le communiqué.

Désormais, l'objectif des participants au 2e sommet de la mer du Nord est d'atteindre «120 gigawatts d'ici à 2030, et un minimum de 300 gigawatts d'ici à 2050», précisent-ils dans la tribune publiée ce dimanche.