«Virus zombie de l'Arctique» : faut-il s'inquiéter de ces maladies libérées par la fonte des glaces ?

Des microbes piégés depuis des millénaires dans la glace ressurgissent à cause du réchauffement climatique. Doit-on craindre une nouvelle épidémie mondiale ?

Une nouvelle menace d'épidémie pourrait impacter l'humanité. Des microbes «dormants» depuis des millénaires pourraient en effet refaire surface prochainement, en raison de la fonte des glaces liée au réchauffement climatique. La remontée du «virus zombie» - appelé ainsi pour sa capacité à avoir été inactif avant son dégel - de l'Arctique inquiète particulièrement les scientifiques.

Des souches de ce microbe ont déjà été isolées par les chercheurs, qui craignent qu'une nouvelle urgence médicale mondiale ne soit déclenchée.

Un réseau de surveillance de l'Arctique a été mis en place pour permettre d'identifier les premiers cas de maladie. En cas de première contamination, une quarantaine et un traitement médical spécialisé seront assurés.

fonte disproportionnée des glaces

La glace couvre un cinquième de l'hémisphère Nord, zones sur lesquelles les sols sont maintenus à des températures inférieures à zéro pendant de longues périodes. Certaines couches sont ainsi restées gelées pendant des centaines de milliers d'années.

Mais cet équilibre est en train de changer. Les couches supérieures des principales réserves de la planète, au Canada, en Sibérie et en Alaska, fondent de manière disproportionnée, laissant entrevoir de nouveaux enjeux.

«La disparition de la banquise arctique permet une augmentation du transport maritime, du trafic et du développement industriel en Sibérie. D'énormes opérations minières sont prévues et vont creuser de vastes trous dans le pergélisol profond pour extraire du pétrole et des minerais», a expliqué le virologue Jean-Michel Claverie.

«Ces opérations libéreront de grandes quantités d'agents pathogènes qui y prospèrent encore» et qui pourraient contaminer les mineurs.

des virus plus vieux que l'homme

Selon les scientifiques, la glace, à ses niveaux les plus profonds, peut contenir des virus vieux d'un million d'années, et donc bien plus anciens que notre propre espèce, dont on pense qu'elle est apparue il y a environ 300.000 ans.

Le virus «zombie» qui inquiète en ce moment la communauté scientifique est emprisonné sous une couche de glace en Sibérie depuis 48.500 ans. Jusqu'à présent, les virus détérés sous la terre n'impactait pas l'humain, seulement les amibes.

L'inquiétude réside dans le fait que notre système immunitaire n'a jamais été en contact avec certains de ces microbes, et que notre système immunitaire n'est donc possiblement pas adapté pour y faire face.