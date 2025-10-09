«Un steak est un produit de notre élevage, et non de laboratoire» : les faux steaks végétariens pourraient disparaître après une décision du Parlement européen

Le Parlement Européen va procéder à un vote concernant le nom de certains aliments, qui pourraient ne plus exister dans les menus. Un enjeu de « transparence et de clarté», selon les représentants des éleveurs.

Une victoire pour les éleveurs ? «Steak végan», «burger veggie» et autres appellations utilisant des produits dérivés de la viande associés à des produits végétaux pourraient bientôt cesser, si une proposition de loi est validée par une majorité des 27 pays Etats membres de l'Union Européenne.

Pour qu'elle entre en vigueur, cette idée doit être validée par une majorité des pays membres de l'Union, après qu'elle a été votée à 355 voix pour et 247 contre ce mercredi 8 octobre. Comme le rapporte le Guardian, la rédactrice française de cet amendement, l'eurodéputée française de centre-droit Céline Imart, vit déjà ce vote comme une victoire.

«Un steak , une escalope ou une saucisse sont des produits de notre élevage, et non des produits de laboratoire ou des produits végétaux. Il est nécessaire de garantir la transparence et la clarté pour le consommateur, ainsi que de reconnaître le travail de nos agriculteurs», a-t-elle précisé.

Elle entend s'appuyer sur une autre proposition conforme aux règles de l'UE : celle qui interdit aux produits non laitiers d'utiliser les termes «lait» ou encore «yaourt». Mais pour les produits végétaux imitant des sources de protéine animales, un précédent existe : l e Parlement européen avait déjà rejeté l'interdiction des noms associés à la viande pour les produits à base de plantes en 2020. Les chances d'aboutissement du projet, cette fois, sont cependant meilleures depuis que les élections de 2024 ont permis à la droite de se renforcer au sein de l'institution.

«aucun agriculteur ne gagnera plus d'argent avec cette interdiction»

De leur côté, les écologistes jugent cette proposition ridicule, la qualifiant de « diversion» ou encore d'«écran de fumée pitoyable». Pour eux, comme le résume Thomas Waitz, député européen écologiste autrichien, «aucun agriculteur ne gagnera plus d'argent ni n'assurera son avenir avec cette interdiction». Il ajoute que : «Les burgers végétariens, les escalopes de seitan et les saucisses de tofu ne perturbent pas les consommateurs, mais seulement les politiciens de droite».