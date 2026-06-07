Voici la date à laquelle l'humanité aura épuisé les ressources naturelles en 2026

En 2026, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre aura régénérées en un an dès le 30 juillet, selon Global Footprint Network. Quelques pays, dont la France, ont déjà dépassé ce seuil.

Le compte à rebours est lancé. Le 30 juillet prochain marquera le «Jour du dépassement», date symbolique à laquelle la demande de l'humanité en ressources naturelles excède la capacité de la Terre à les renouveler, a annoncé l'ONG américaine Global Footprint Network le vendredi 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

Concrètement, à partir de cette date fatidique, et ce jusqu'au 31 décembre 2026, l'humanité puisera dans des ressources que la Terre ne pourra pas reconstituer.

1,73 planète

Si le «Jour du dépassement» intervient légèrement plus tard qu'en 2025 (le 24 juillet), cela ne signifie pas pour autant une amélioration. L'ONG souligne en effet qu'en 2026 le niveau de dépassement écologique atteint un record historique.

Depuis le début des années 1970, période où l'humanité vivait encore globalement à l'équilibre avec les capacités de la planète, cette date n'a cessé d'avancer. Depuis les années 2010, elle oscille entre la fin juillet et le début août.

Actuellement, l'humanité consomme les ressources naturelles 73 % plus vite que les écosystèmes ne peuvent les régénérer. Ce rythme revient à utiliser l'équivalent de 1,73 planète.

Des disparités entre pays

La date du 30 juillet correspond à une moyenne mondiale. En réalité, certains pays industrialisés atteignent ce seuil beaucoup plus tôt dans l'année.

C'est notamment le cas du Qatar, qui a épuisé ses ressources naturelles dès le 34e jour de 2026. Les Etats-Unis, eux, ont atteint leur «Jour du dépassement» le 14 mars dernier. Le niveau de consommation des Américains nécessiterait d'ailleurs 4,9 planètes si le monde entier vivait de la même manière. En France, cette limite a été franchie le 24 avril.

A l'inverse, certains pays maintiennent une pression bien plus faible sur les ressources naturelles. Le Honduras, par exemple, tient environ 330 jours.

Les conséquences de la surexploitation des ressources naturelles sont nombreuses : déforestation, érosion des sols, perte de biodiversité et accumulation de CO2 dans l’atmosphère. A long terme, Global Footprint Network affirme qu'elles pourraient contribuer à une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et à une baisse de la production alimentaire.