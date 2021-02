Affaire Delphine Jubillar : un SMS envoyé par son mari la nuit de sa disparition

Presque deux mois après sa disparition, Delphine Jubillar reste introuvable. Alors que l’enquête semble piétiner, l’avocat des cousines et amies de la jeune femme a fait une révélation sur la nuit du 15 au 16 décembre dernier.

C’est au cours de cette nuit-là que la jeune femme a disparu sans laisser de traces. Vers 4h du matin, peu avant d’alerter les forces de l’ordre, Cédric Jubillar a envoyé un SMS à une voisine et amie de sa femme. «Il venait de se réveiller et de se rendre compte de l’absence de sa femme. Cédric pensait qu’elle était partie chez sa copine, une voisine du village», explique Me Philippe Pressecq dans les colonnes de Paris Match. Le mari aurait alors envoyé à cette amie : «Dis à Delphine de rentrer». «Non, Delphine n’est pas avec moi», lui aurait-elle répondu.

Pour l’avocat, ce message tendrait à prouver que le mari ne serait pas impliqué dans la disparition. «La déclaration de la disparition semble sincère donc. Si cela était une mise en scène pourquoi le faire à 4h du matin surtout que dans cette hypothèse l’auteur supposé aurait plutôt besoin de temps pour effacer les traces», souligne Me Philippe Pressecq.

Selon les déclarations de Cédric Jubillar aux enquêteurs, Delphine avait quitté le domicile vers 23h pour promener leurs chiens et il n’avait constaté sa disparition qu’en pleine nuit, vers 4h du matin, lorsque l’un de ses enfants s’est réveillé.

Depuis, l’infirmière de 33 ans demeure introuvable alors qu’une série de fouilles a été menée, sans succès, et qu’aucune piste ne semble être privilégiée. Pour les clients de l’avocat Philippe Pressecq «aucune hypothèse n’est crédible […] L’acte d’un rôdeur ? C’est invraisemblable. Le mari ? Ils n’y croient pas. Un amant ? Non plus. Elle se serait alors volatilisée ? C’est impensable».

A voir aussi