Affaire Daval : la justice examine aujourd’hui la demande d’indemnités de la famille d’Alexia

Trois mois après la fin du procès pénal, qui a abouti à la condamnation de Jonathann Daval à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme Alexia, se tient ce lundi son procès civil. La Cour d’Assises de Haute-Saône doit se pencher sur les indemnités demandées par la famille d’Alexia, jugées «disproportionnées» par la défense.

Cette audience civile se tiendra à 14h, mais la décision risque d’être mise en délibéré et rendue «dans plusieurs mois», selon l’avocate de Jonathann Daval, Me Ornella Spatafora.

La Cour devra trancher sur les montants demandés par les parties civiles, dévoilés dans la presse en décembre dernier, qui ont fait polémique. Les parents d’Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ont notamment demandé 360.000 euros au titre de préjudices moral et économique. Sa sœur et son beau-frère ont également réclamé la somme de 230.000 euros, et d’autres membres de la famille ont aussi demandé une réparation de plusieurs milliers d’euros.

Quand ces chiffres avaient été dévoilés dans la presse, l’autre avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer, les avait jugés «disproportionnés», et «entre trois à quatre fois» plus élevés sur les sommes normalement allouées aux parties civiles en cas de perte d’un enfant.

La famille défend ces indemnités au titre des préjudices «hors norme» causés par Jonathann Daval à la famille d’Alexia, après avoir nié les faits et accusé sa belle-famille avant de passer aux aveux.

