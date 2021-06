Affaire Delphine Jubillar : la photo de profil de son mari créé la polémique

Près de six mois après la disparition de Delphine Jubillar, Cédric, le mari de cette dernière, s’affiche sur les réseaux sociaux en compagnie d’une autre femme. La toile n'a pas tardé à réagir.

«Cinq mois à peine après la disparition inexpliquée de sa femme toujours pas retrouvée, monsieur se met déjà en couple avec une autre femme. Aucun respect pour la disparue, aucune pitié pour leurs deux enfants et surtout aucune humanité en cet homme» peut-on lire parmi les commentaires partagés sur le portrait posté ce vendredi 4 juin.

En effet, quelques utilisateurs de Facebook dont des proches et de la famille de Delphine, se sont manifestés en découvrant la nouvelle publication du père de famille, qui n’est pas du goût de tous.

Sur Facebook, on découvre Cédric Jubillar prenant une pause complice avec une jeune femme aux cheveux blonds. Front contre front, ils arborent un léger sourire.

Certains n’ont pas hésité à reprocher à l’époux de refaire sa vie aux côtés d’une autre alors que Delphine reste toujours introuvable. Mise en cause, la femme qui figure sur la photo a contacté La Dépêche pour faire entendre sa vérité.

D’après le quotidien régional, elle est âgée de 44 ans et se prénomme Séverine. Aide à domicile, elle vit près de Cagnac-les-Mines et est «une vieille connaissance» du couple Jubillar. Ils s’étaient rencontrés lorsque Delphine et Cédric vivaient encore à Arthès.

Très proches, Cédric Jubillar l'a contactée deux jours après la disparition de sa femme. Elle affirme avoir été «l’une des premières à le soutenir». Mais afin d’éclaircir la situation sur la nature de la relation, Séverine a fait savoir qu’elle n’était pas la nouvelle compagne du jeune homme, et «jure n’être qu’une amie de Cédric».

Elle en a profité pour manifester sa confiance envers le jeune homme qui était en procédure de divorce lorsque son épouse de 33 ans a mystérieusement disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Auditionné durant 1h30, le 30 avril dernier en «qualité de partie civile», il n'a pas été mis en cause d'après son avocat.