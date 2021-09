Nice : un clip fait la promotion d’un trafic de drogue quartier des Liserons, une enquête ouverte

La vidéo diffusée sur Snapchat par Lapeuff328, «L’impasse Lisseron» présente les produits notamment de la cocaïne et du shit et affiche les tarifs pour se fournir sur place. On y voit plusieurs individus capuchés se mettre en scène autour d'un point de deal.

«En tant que président de Côte d’Azur Habitat (le bailleur social : ndlr) et avec le maire de Nice Christian Estrosi, nous avons saisi le procureur de la République Xavier Bonhomme», souligne Anthony Borré qui a relayé la vidéo sur son compte Twitter.

Clip totalement scandaleux sur les réseaux sociaux qui fait la promotion d’un trafic de drogue dans le quartier des #Liserons.





En tant que président de @coteazurhabitat et avec @cestrosi, nous avons saisi le procureur de la République @XavierBonhomme1.#Nice06 pic.twitter.com/HhEGXAq93u — Anthony Borré (@anthony_borre) September 2, 2021

Le premier adjoint en charge de la sécurité entend ainsi «faire réagir ceux qui ont la charge de lutter contre le trafic de drogue».

Le parquet de Nice a ouvert une enquête confiée à la Sûreté départementale.

49,3 millions d’euros investis d’ici à 2025 dans le quartier

La cité des Liserons où vivent 3.500 personnes est réputée pour être un haut-lieu du trafic de stupéfiants.

Il y a un peu plus d’un an, des règlements de comptes et bagarres avaient défrayé la chronique dans le quartier. Un quartier qu’une compagnie de CRS avait dû investir afin d’y rétablir l’ordre et où une vaste opération antidrogue menée par 230 policiers avait conduit à l’interpellation d’une trentaine de personnes. Lors des perquisitions, d'importantes sommes d'argent liquide ainsi que des produits stupéfiants avaient été saisis

Par ailleurs, le premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité Anthony Borré rappelle que ce sont 49,3 millions d’euros qui seront ainsi investis d’ici à 2025 aux Liserons dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement urbain.

Un secteur qui ne compte pas moins de 600 logements. Au total, 68 appartements seront ainsi démolis sur la partie basse du quartier. «Les relogements débuteront dès l’année prochaine», a précisé l’élu qui préside également le Conseil d’administration du bailleur social Côte d’Azur Habitat.