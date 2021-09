Nord : un homme de 70 ans tué lors d’un cambriolage

C’est un drame qui s’est déroulé dans la petite commune de Bousbecque (Nord). Un homme de 70 ans a été froidement abattu par balle lors d’un cambriolage qui a mal tourné dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre, a-t-on appris de sources concordantes.

La tragédie s'est nouée aux alentours de 2h30 du matin, lorsque des cambrioleurs se sont introduits dans la propriété du septuagénaire. D’après une source policière, les auteurs des faits ont ensuite assassiné le propriétaire avant de s’enfuir avec un butin estimé à 500 euros.

Présente également sur les lieux, l’épouse de la victime s’en sort toutefois indemne physiquement, puisqu’elle n’a pas été touchée.

Face à cet acte odieux, le maire de cette petite bourgade situé non loin de la frontière belge et qui compte près de 5.000 habitants, a vivement réagi. En plus de confirmer l’information, Joseph Lefebvre a ainsi déclaré : «Vous imaginez le choc et l’émotion que cela suscite». «C’est un drame humain» a-t-il également appuyé.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille (Nord). Ces derniers ont précisé que plusieurs individus sont activement recherchés.