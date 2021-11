Un policier poignardé à Cannes : ce que l'on sait

La piste terroriste est «envisagée» par les enquêteurs. Un policier a été attaqué à l'arme blanche, ce lundi matin devant le commissariat de Cannes, par un homme indiquant agir «au nom du prophète». L’assaillant a été grièvement atteint par des tirs de riposte. Trois personnes, faisant partie de l'entourage de l'assaillant, étaient en garde à vue mardi matin.

«Victime d'un coup de couteau, le policier n'a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles», avait précisé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin peu après les faits.

Que s’est-il passé ?

Vers 6h30 devant le commissariat de Cannes, l'individu a ouvert précipitamment la portière d'une voiture de police stationné et a donné un coup de couteau «au niveau du thorax» à un premier policier, avant de faire le tour du véhicule pour attaquer «le chef de bord», a précisé une source policière.

Un troisième policier a alors grièvement blessé l'assaillant de deux tirs de riposte. Deux policiers ont été légèrement touchés par des éclats de tirs du collègue.

«Les premières investigations laissent apparaître qu'une fois immobilisé au sol et interrogé par un policier sur le motif de son acte, l'individu aurait répondu : "pour le prophète"», a indiqué le procureur de la République dans un communiqué.

Lundi soir, le pronostic vital du suspect n'était plus engagé, selon une source proche du dossier.

Que sait-on de l’assaillant ?

L'agresseur est un ressortissant algérien de 37 ans, inconnu des services de police et de renseignement. Selon une source proche du dossier à CNEWS, il est entré en France en février 2020, et avait séjourné précédemment en Italie en 2015.

«La perquisition réalisée à son domicile n'a mis en exergue aucun élément de radicalisation ou d'adhésion à une organisation jihadiste», a poursuivi le procureur de la République. Le parquet national anti-terroriste «évalue l’opportunité de la saisine» mais «en l'état, le parquet de Grasse demeure compétent». La police judiciaire de Nice a été saisie.

trois personnes gardées à vue

Trois personnes de l'entourage du principal suspect sont en garde à vue. Il y aurait parmi elles la personne qui lui louait son logement ainsi qu'un homme qui travaillait pour lui, a appris CNEWS d'une source proche du dossier.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour établir un éventuel lien entre ces personnes et le principal suspect, concernant l'attaque. Les gardes à vue de membres de l'entourage du suspect, sont assez courantes, dans ce genre d'affaires.

Les réactions

«Je me rends sur place immédiatement ce matin et j'apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes», avait réagi dès lundi sur Twitter Gérald Darmanin.

«Solidarité et soutien à l’ensemble des policiers du commissariat de Cannes, et particulièrement à la victime de cette attaque. Notre soutien aux forces de l’ordre ne doit jamais faiblir, ils risquent chaque jour leur vie pour protéger la nôtre !», a indiqué pour sa part le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier.

Les maires de Cannes et Nice, David Lisnard et Christian Estrosi, ont fait part de leur «soutien» aux forces de l'ordre.

Depuis 2015, une vague d'attentats jihadistes a fait plus de 260 morts en France. Plusieurs de ces attaques ont été perpétrées à l'arme blanche et en ciblant les forces de l’ordre, conformément aux mots d'ordre récurrents de Daesh.