Rhône : Procès d'une mère accusée d’avoir assassiné ses deux fillettes

Le procès d'une mère de famille accusée de l’assassinat de ces deux filles en juin 2018 doit débuter ce mardi 14 décembre. Le verdict de la Cour d’assises du Rhône est attendu vendredi.

Les corps des deux jeunes enfants, alors âgées de 3 et 5 ans, avaient été découverts le 10 juin 2018 dans l’appartement familial, au sein de la caserne de Limonest. C’est le père des victimes qui les a découvertes. Sous-officier au sein de la brigade territoriale de gendarmerie, il rentrait d’un week-end sportif.

Les deux filles auraient été assassinées par leur mère au cours du week-end. Un assassinat en deux parties, puisque la première victime aurait été tuée dans la nuit de samedi et la seconde le lendemain dans l’après-midi.

Une mère dépeinte comme bipolaire

Dans un premier temps, la thèse de l’empoisonnement avait été suivie par les enquêteurs mais les autopsies ont révélé que les deux enfants étaient probablement mortes du fait d’une «asphyxie mécanique».

Le motif de ce double assassinat reste flou, cependant, les avocats de la mère accusée estiment que leur cliente, qui nie les faits, «a été immédiatement décrite comme bipolaire, et même alcoolique, or tout cela a été complètement écarté par les expertises psychiatriques et scientifiques».

Un portrait selon eux accablant qui n’a pas permis l’exploration d’autres pistes qui pourraient être importantes puisque «la cause exacte du décès n’est pas établie avec certitude». Me Alexandre Plantevin et Me Javotte de Brem prennent l’exemple d’une probable maladie des deux enfants.

Un climat familial tendu

Lors du procès, le climat familial va être particulièrement exploré puisque les parents des victimes avaient entamé un processus de séparation. Une situation compliquée dont l’origine varie en fonction des versions invoquées par les parties au procès.

Le verdict doit être rendu vendredi 17 décembre. Jusqu’ici, la mère des enfants n’avait aucun antécédent judiciaire.