Cédric Jubillar : ce qu'il aurait confié à un détenu

Selon le Parisien du 17 décembre, la garde à vue de l’actuelle compagne de Cédric Jubillar a été rendue possible après que ce dernier a fait des confidences à un codétenu, lequel a tout fait fuiter dans les médias.

Mercredi 15 décembre 2021, Séverine, actuelle compagne de Cédric Jubillar, a été interpellée et placée en garde à vue pour «recel de cadavre». Or, d'après le journal, cette arrestation n’aurait jamais pu être possible avec le travail des enquêteurs seuls. Comme ils l'écrivent : «ce prisonnier aurait ainsi reçu des confidences de la part du mari à propos de sa nouvelle compagne» et aurait décidé d'en faire part autour de lui. Malgré cela, Séverine est sortie libre le soir-même, sur les coups de vingt-et-une heure.

L’actuelle compagne de Cédric Jubillar n’est pas nouvelle dans cette affaire. En effet, elle avait, lorsque son mari fut mis en examen, expliqué aux policiers qu’il était «parfois violent et bipolaire» et n’a pas éludé la question quand on lui a demandé si la piste de l’homicide était plausible. «Je ne l'ai jamais vu chercher vraiment sa femme. Je lui ai même posé la question directement : qu'est-ce que tu en as fait ? et il répond : mais je l'ai enterrée à la ferme qui a brûlé», aurait-elle dit aux enquêteurs. Elle tempère toutefois : «Lui le dit en rigolant, donc je pense qu'il n'est pas sérieux. En fait, je n'arrive pas à le cerner. Je veux me convaincre qu'il est innocent mais j'ai toujours le doute.» Elle est récemment revenue sur ses propos.

Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn). Son mari, Cédric Jubillar, qui a participé dans un premier temps à la battue, a finalement été mis en examen pour «homicide volontaire sur conjoint» dans la foulée et incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses, le 18 juin 2021. Il continue de clamer son innocence.