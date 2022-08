Maltraitance animale : le rappeur Timal filmé en train de frapper son chien

Le rappeur Timal a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on le voit frapper son chien à coups de pied. La fondation 30 Millions d’Amis a d’ores et déjà porté plainte.

Une séquence qui a fait beaucoup réagir. Ce mardi, le rappeur Timal a posté une vidéo sur son compte Snapchat dans laquelle il maltraitait son chien en le frappant à coups de pied.

La scène ne dure que quelques secondes. Dans cette dernière, l’artiste montre dans un premier temps des flaques au sol, laissant penser que son chien a uriné dans son salon. Immédiatement, le rappeur lève la jambe et assène plusieurs coups à l’animal, apeuré et allongé dans le canapé.

Une plainte et un appel au boycott

La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité une vague de protestations. En effet, de nombreux internautes ont appelé à boycotter le rappeur. «Fin de carrière on t’écoutera plus Timal», pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Fin de carrière on t'écoutera plus Timal — Arkunir (@Arkunir) August 30, 2022

La fondation 30 Millions d’Amis a également annoncé sur Twitter avoir porté plainte pour «maltraitance animale» et demandé «la mise en sécurité de l’animal».

Le rappeur #Timal se filme donnant des coups de pied à son chien qui vient d’uriner au sol et publie la séquence sur #Snapchat. La Fondation #30millionsdamis a porté plainte et demande la mise en sécurité de l’animal. https://t.co/bweN3rirz4 — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) August 31, 2022

La fondation s'est par la suite félicitée, ce mercredi, d'avoir récupéré l'animal.

La Fondation #30millionsdamis est au Commissariat : plainte déposée, chien du rappeur #Timal récupéré et mis en sécurité. Merci à tous ceux qui sont intervenus. pic.twitter.com/SuVt8hSSky — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) August 31, 2022

Que dit la loi ?

Pour rappel, selon la loi, le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 3 ans de prison et de 45.000 euros d’amende.

Cette affaire n’est pas sans rappeler celle de Kurt Zouma. En février dernier, le footballeur français avait publié une vidéo sur Snapchat dans laquelle il frappait son chat. Le joueur avait été condamné par la suite à 180 heures de travaux d’intérêt général par la justice britannique.