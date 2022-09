Paris : un individu fiché S employé pour remplir les machines à café des commissariats

Un homme d'une trentaine d'année fiché S et considéré comme dangereux serait employé par un prestataire de service chargé de remplir les machines à café de commissariats de police parisiens.

Une situation ahurissante et inquiétante. Des policiers travaillant dans un commissariat de police de Paris se sont aperçus que l’un des agents s’occupant de fournir les machines à café du bâtiment est un fiché S, considéré comme «dangereux» et «violent», a révélé Europe 1.

L’homme a été repéré par des fonctionnaires ayant déjà eu affaire à lui, dans un cas de trafic de stupéfiants. Des faits suffisamment graves pour qu’il soit condamné à un an de prison ferme. Il avait cependant bénéficié d’un aménagement de peine, avec bracelet électronique.

Cocktails molotov

Le plus problématique est que le délinquant, employé par un prestataire au service de la préfecture de police de la capitale, est aussi fiché S depuis 2019, indiquent nos confrères. Lors d’une manifestation de gilets jaunes dans le Val-d’Oise, il avait été interpellé alors qu’il transportait des cocktails molotov dans son sac à dos.

Les services de police le considèrent depuis comme un individu «dangereux» et «violent».

«C’est quand même incroyable qu’on ne passe pas au fichier les intervenants extérieurs», a indiqué une source policière. «Même si cette personne se réinsère par le travail, et c’est très bien, on ne peut pas accepter qu’il le fasse dans un endroit aussi sensible qu’un commissariat».