Marseille : l'ancien chef plongeur de la Calypso du commandant Cousteau meurt dans un accident de plongée

Une page se tourne. Le plongeur marseillais Bernard Delemotte est mort samedi 14 janvier des suites d'un accident de plongée au large de l'archipel du Frioul à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cet ancien compagnon du commandant Cousteau était âgé de 83 ans.

Ancien chef plongeur et cameraman de la Calypso, Bernard Delemotte vivait pour la mer, réparait un sous-marin et ne refusait jamais de partager anecdotes et connaissances.





Et puis il adorait se marrer.





Il nous a quitté ce jour, sur une plage du Frioul, et il nous manquera.

Selon nos confrères de France 3, Bernard Delemotte est décédé lors d'une sortie avec des amis de l'Union nautique Marseillaise (UNM), au Frioul. «En remontant, il a fait un accident. On ne connaît pas encore les circonstances du drame, une enquête est ouverte et une autopsie va être réalisée pour en savoir plus sur les causes de sa mort», a expliqué un proche de ce plongeur marseillais.

Bientôt un lieu Bernard Delemotte à Marseille ?

«Nous perdons aujourd'hui un compagnon», a annoncé Hervé Menchon, adjoint à la mairie en charge de la biodiversité marine sur Twitter.

— Hervé Menchon (@Menchon_Herve) January 14, 2023

Hervé Menchon a d'ores et déjà indiqué, sur les réseaux sociaux, «un lieu portera son nom à Marseille, sur le littoral ou en mer».

— Hervé Menchon (@Menchon_Herve) January 15, 2023

Comme le rappelle La Provence, Bernard Delemotte avait notamment opéré comme caméraman lors des expéditions sous-marines du célèbre explorateur Jacques-Yves Cousteau. Il était l'un des derniers membres d'équipage du commandant, avec Albert Falco, décédé en 2012.