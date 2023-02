Disparition de Sihem dans le Gard : la jeune fille retrouvée morte cette nuit

Disparue depuis le 25 janvier dernier dans le Gard, la jeune Sihem, 18 ans, vient d'être retrouvée morte.

La disparition de Sihem, dans le Gard, connaît aujourd'hui le pire des dénouements. D'après une information du Parisien, confirmée à CNEWS par l'avocat de la famille, le corps sans vie de la jeune femme de 18 ans, introuvable depuis le 25 janvier, a été découvert cette nuit.

Des investigations pour «disparition inquiétante» avaient rapidement été lancées après le signalement de la disparition de Sihem. Ses proches n'avaient plus de nouvelles d'elle depuis qu'elle avait quitté le logement de sa grand-mère vers 23h10, le soir du mercredi 25 janvier. Une procédure pour enlèvement et séquestration avait ensuite été ouverte par le procureur de la république d'Alès.

Le principal suspect a avoué

Mardi, l'enquête a pris un nouveau tournant avec le placement en garde à vue de deux personnes. Un homme de 39 ans, proche de la victime, et son ex-compagne. Le premier, très défavorablement connu des services de police, est rapidement apparu comme le principal suspect. D'après le Parisien, il est passé aux aveux cette nuit, entre 2h et 3h du matin, et a guidé les enquêteurs jusqu'à la victime.

Selon sa version des faits, Sihem était amoureuse de lui. L'homme dit ne jamais avoir voulu de cette relation et affirme s'être disputé avec elle à ce sujet. Il aurait tenté de la faire taire en posant une main sur sa bouche et Sihem serait morte étouffée.

Les investigations se poursuivent pour déterminer le bien-fondé de ces déclarations. L'autopsie du corps de la jeune femme, retrouvé dans une forêt, devrait notamment permettre d'en savoir plus.