Chine : un homme condamné à 9 ans de prison pour avoir séquestré sa femme

Un homme en Chine a été condamné à neuf ans de prison pour avoir séquestré sa femme, a annoncé la justice ce vendredi 7 avril. Les autorités avaient retrouvé la victime l'an dernier, enchaînée dans une grange, provoquant une vague d'indignation dans le pays.

Il a été jugé pour «maltraitance» et «séquestration». La justice chinoise a condamné un homme à neuf années de prison ce vendredi 7 avril, pour avoir enchaîné au cou sa femme l’an dernier.

Des images diffusées en ligne de cette mère de famille de huit enfants, en grande souffrance psychologique, avaient causé en Chine une vive émotion en janvier 2022, la montrant enchaînée dans une grange dans la province du Jiangsu, dans l'est du pays.

Le mari quant à lui, avait été arrêté dans la foulée avec plusieurs autres personnes, accusées de traite d'être humain.

de nombreux enlèvements

Dong Zhimin, de son nom complet, a été condamné à six ans et six mois de prison pour «maltraitance», et trois ans supplémentaires pour «séquestration», soit neuf ans de prison au total lors de ce procès en première instance, a indiqué vendredi le tribunal populaire intermédiaire de Xuzhou, une ville à une centaine de kilomètres de Shanghai.

«C'est loin d'être suffisant mais c'est la preuve qu'Internet est utile, sans toute cette attention cette affaire aurait été étouffée», estimait un internaute, en référence à l'indignation suscitée sur les réseaux sociaux.

Et pour cause, les forces de l'ordre estimaient au départ que cette affaire n’était pas liée à un trafic d'êtres humains, mais cinq personnes ont depuis été jugées dans cette affaire et ont été condamnées à des peines allant de huit à 13 ans de prison.

Selon les autorités, la femme avait été enlevée dans son village du Yunnan (sud-ouest), à quelque 2.000 km du lieu où elle avait été découverte. Elle avait ensuite été vendue à plusieurs reprises, dont une fois en 1998, pour 5.000 yuans (665 euros au cours actuel).

Une situation assez courante dans les campagnes chinoises à cause de la politique de l'enfant unique, imposée dans le pays pendant près de 40 ans jusqu'en 2016, qui a abouti à la diminution du nombre de femmes du fait d'une préférence traditionnelle pour les enfants mâles. Ce déséquilibre a donné lieu à un grand nombre d'enlèvements de jeunes femmes mariées de force dans les villages où les hommes sont en surnombre.