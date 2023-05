Moselle : 7 individus soupçonnés d’avoir participé à des rodéos urbains interpellés

Soupçonnés d’avoir participé à des rodéos urbains début avril, sept personnes ont été interpellées mercredi 10 mai, a-t-on appris ce vendredi. En outre, cinq engins ont été saisis.

Les faits remontent au week-end pascal. Sollicités à plusieurs reprises, les forces de l’ordre ont dû procéder à une intervention sur la commune de Maizières-les-Metz pour interrompre des rodéos urbains. À l’arrivée des patrouilles, les pilotes ont pris la fuite à travers des voies non carrossables. Dès lors, plusieurs investigations ont été lancées pour retrouver les auteurs de l’infraction.

Grâce à l’exploitation du système de vidéoprotection de la commune de Moselle, les gendarmes de Metz sont parvenus à identifier plusieurs pilotes du rodéo urbain.

Sept individus, dont trois mineurs, ont ainsi été interpellés et placés en garde à vue mercredi dernier. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont également saisi deux scooters et un quad ayant servi à commettre les rodéos, portant ainsi le nombre d’engins saisis à cinq, dont deux non immatriculés.

À l’issue des gardes à vue, les quatre majeurs âgés de 18 à 20 ans ont fait l’objet d’une convocation en justice prévue le 14 novembre prochain. Les trois mineurs, eux âgés de 15 à 17 ans, ont été convoqués devant le juge des enfants au mois de juin.