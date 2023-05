Lot : un voleur arrêté alors qu'il prenait son bain dans la maison qu'il cambriolait

Ce lundi 15 mai, un cambrioleur de 30 ans a été condamné à 10 mois de prison. Il s'était senti suffisamment à son aise pour se préparer un plat de pâtes et prendre un bain en plein vol.

Le cambrioleur a été surpris dans une position surprenante. Alors qu'un habitant de Cahors, dans le Lot, rentrait chez lui dans la nuit du 13 au 14 mai, il a trouvé un homme qui prenait un bain dans sa baignoire. Le voleur a été déféré devant le parquet où il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement.

L'homme de 30 ans a tout de même pris la fuite après avoir été surpris par le propriétaire. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Il a été interpellé quelques minutes plus tard par une patrouille de police de Cahors qui l'a remarqué parce qu'il marchait trempé à proximité des faits, «comme s'il venait de sortir de son bain», précise le procureur de la République Alexandre Rossi. Une fois interpellé, le suspect a été placé en garde à vue où il a reconnu les faits.

UN HOMME DÉJÀ CONNU PAR LES SERVICES JUDICIAIRES

Pendant son audition, le cambrioleur a expliqué qu'il était entré par effraction par une baie vitrée. Une fois dans la maison, l'homme a dérobé des objets personnels du propriétaire. En plus d'avoir pris un bain, le cambrioleur a également eu le temps de se préparer des pâtes et de se laver. Le cambrioleur est originaire de Cahors et il était sorti le 2 mai d'une période de détention. Il est «très défavorablement» connu des services judiciaires.

Lors de son procès, l'homme a plaidé coupable. Une fois condamné, il a été écroué à la maison d'arrêt de Montauban, selon Le Figaro. Il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans. La peine de quatre mois «ferme» étant immédiatement exécutée, sans aménagement possible.