Lyon : un prêtre agressé et projeté au sol par une dizaine de jeunes, des insultes anti-chrétiens proférées

Un prêtre a été agressé lundi 12 juin dans sa paroisse, dans le 8e arrondissement de Lyon, par une dizaine de jeunes venus récupérer un ballon de football. L'homme d'église a été violemment projeté au sol puis saisi par la nuque, avant que des témoins de la scène ne viennent mettre fin à l’agression.

Un religieux attaqué et insulté, des fidèles sous le choc. Alors qu’il reprochait à des jeunes d’avoir dégradé le grillage de l’enceinte de sa paroisse pour récupérer leur ballon, un prêtre a été violemment agressé, avant de recevoir des insultes «anti-chrétiens», ce lundi, à Lyon. Le prêtre, qui s’en tire avec de légères blessures, a décidé de porter plainte.

Il était environ 21h30, ce lundi 12 janvier, lorsque les forces de l’ordre ont été appelées pour se rendre en urgence à la paroisse de Notre-Dame-du-Liban, dans le 8e arrondissement de Lyon. Une heure plus tôt, une dizaine de jeunes qui jouaient au football sur un city stade à proximité ont, à plusieurs reprises, envoyé le ballon au-dessus du grillage de l’enceinte de la paroisse.

Fatigué par la récurrence de la situation, le prêtre est alors sorti de son établissement pour sermonner les jeunes, et pour les sommer de ne plus recommencer. C’est alors qu’il a remarqué que pour récupérer le ballon, les jeunes avaient dégradé le grillage de la paroisse. Le ton est alors monté et les jeunes se sont rués sur le prêtre, le saisissant par la nuque et le projetant violemment par terre.

«Sale chrétien, on est ici chez nous»

Alors que des témoins de la scène sont intervenus en urgence pour faire fuir les jeunes, ces derniers auraient, avant de partir, proféré des insultes «anti-chrétiens» à l’encontre du prêtre. «Sale chrétien», «nique ta mère», «vous êtes des réfugiés politiques, on est chez nous ici», auraient notamment entendu les témoins.

À l’arrivée des forces de l’ordre, le prêtre présentait quelques griffures aux poignets et une petite dermabrasion au niveau du genou. Contacté par CNEWS, le prêtre a indiqué que des altercations verbales ont «régulièrement lieu avec des joueurs de football du stade mitoyen», parce que ces derniers «viennent chercher leurs ballons en passant par le grillage, ou boire de l'eau sans demander l'autorisation». Un trou a même été réalisé dans le grillage pour pouvoir venir chercher les ballons.

«Jusqu'ici les tensions étaient surtout verbales», a précisé le prêtre, mais hier soir pour la première fois, ils sont entrés à 6 ou 7, provoquant sa colère. Il dit avoir ensuite été insulté et poussé dans un rosier, et décrit ces jeunes comme des voyous sans éducation, habitant un quartier difficile. Dans un premier temps il a affirmé ne pas souhaiter porter plainte avant de s'y résoudre après avoir reçu des menaces. Une source policière a confirmé a CNEWS que les témoins et la victime ont été entendus.

La grande mosquée de Lyon condamne l'agression

Apprenant la nouvelle, la grande mosquée de Lyon a immédiatement réagi pour condamner l’agression du prêtre. «Nous avons appris avec indignation et colère l’agression du père Joseph Eid par des jeunes qui jouaient au foot à proximité de l’église Notre-Dame-du-Liban. Par ailleurs, des insultes anti-chrétiennes auraient été proférées par ces jeunes d’une inconscience et d’une irresponsabilité consternantes», a-t-elle précisé dans un communiqué.

«Ces pratiques inacceptables et ces comportements indignes envers des Hommes de Foi, sont contraires aux valeurs de l’islam et aux enseignements du Coran, qui appellent au respect et à la protection des ‘Gens du Livre’, désignant les juifs et les chrétiens. Nous condamnons avec force et vigueur ces actes de violence contre un homme d’Église ainsi que les injures et insultes à l’encontre de nos frères chrétiens», a-t-elle conclu.