Royaume-Uni : trois personnes retrouvées mortes à Nottingham, le suspect de l'attaque arrêté

L’Angleterre meurtrie dans sa chair. Un homme âgé de 31 ans a été arrêté par la police ce mardi 13 juin après la mort de trois personnes dans le centre-ville de Nottingham. D’après l’agent principal Kate Meynell de la police du Nottinghamshire, relayé par la BBC, le suspect serait à l’origine des trois attaques consécutives qui ont eu lieu tôt dans la matinée.

«Il s'agit d'un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et une équipe de détectives s'efforce d'établir exactement ce qui s'est passé. Nous demandons au public d'être patient pendant que les enquêtes se poursuivent. Pour l'instant, un certain nombre de routes de la ville resteront fermées pendant que l'enquête progresse», a expliqué la police locale dans un communiqué publié ce matin.

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans Ilkeston Road peu après 4h du matin (heure British Summer Time, soit 5h du matin en France). La police a ensuite été appelée à Milton Street où une camionnette avait tenté d'écraser trois personnes, qui sont actuellement soignées à l'hôpital. Un homme a ensuite été retrouvé mort dans Magdala Road.