Cavaillon : la CRS 27 déployée sur place après une fête de quartier illégale

Lors du week-end du 14-Juillet, la cité du Docteur Ayme, à Cavaillon (Vaucluse), a organisé une fête de quartier sans aucune autorisation. Le maire Gérard Daudet a porté plainte et l’unité de la CRS 27 a été déployée.

Piscines, châteaux gonflables, trampolines et barbecues ont été installés illégalement dans un quartier de la commune de Cavaillon. Face à la plainte du maire Gérard Daudet, l’unité CRS 27 a été dépêchée sur place pour éviter de potentiels débordements.

En place depuis ce jeudi après-midi, l’unité de la CRS 27 est arrivée de Toulouse. Elle intervient contre d’éventuelles violences urbaines après la plainte déposée par le maire et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours.

Son objectif est donc d’anticiper au maximum de potentiels débordements et de protéger les habitants.

«Sur ce quartier, on travaille ensemble pour lutter contre le trafic de drogue. Je ne suis pas sûr qu’on arrive un jour à l’endiguer mais au moins le réduire pour éviter que les jeunes vivent dans une certaine inquiétude ou peur et qu’ils finissent par retrouver ce qu’on a vécu il y a quelques mois en arrière où il y a eu des choses qui étaient inacceptables» a expliqué le maire (LR) de la commune, Gérard Daudet.

En effet, ce quartier de la cité du Docteur Ayme est bien connu pour ses trafics et ses règlements de comptes.

Les policiers déjà sur place demandent d’ailleurs davantage de moyens : «Dans cette cité, vous avez des guerres de gangs et nous, policiers, lorsqu’on doit occuper le terrain c’est déjà pour sécuriser la population et on n’a pas assez d’effectifs pour cela. C’est pour cette raison que faire venir la CRS 27 c’est très bien mais il faudrait qu’elle soit là toute l’année» a affirmé Bruno Bartocetti, secrétaire national de la zone sud de l’unité SGP Police FO.

Le ministère de l’Intérieur avait promis du renfort et dix policiers devaient arriver à la rentrée. Finalement, il y aura quatre postes supplémentaires créés. Ce qui reste insuffisant pour les autorités locales.