Macabre découverte dans le Finistère, une tête de veau décapitée provoque l'inquiétude chez les éleveurs

Une tête de veau décapitée a été retrouvée dans un champ de Pont-l'Abbé (Finistère), par une promeneuse, dimanche 15 octobre. Les éleveurs sont dans la tourmente.

Une découverte qui ravive de douloureux souvenirs pour les éleveurs. Ce dimanche, une tête de veau ensanglantée a été trouvée près de la commune de Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Le pauvre animal de quatre mois avait disparu en fin de semaine dernière.

D'après Le Télégramme, la tête du veau a pu être identifiée grâce à son numéro d'immatriculation, présent sur une boucle plastique attachée à son oreille. Le reste du corps n'a cependant pas encore été retrouvé. Pensant initialement au vol de la bête, les éleveurs ont été émus en apprenant la macabre nouvelle.

Une enquête a été ouverte auprès de la gendarmerie. Les éleveurs restent impuissants face à la situation et appuient leurs inquiétudes, concernant une possible nouvelle vague de tueries et de mutilations d'animaux.

Le bétail à nouveau visé par des actes de barbarie ?

Cette histoire sordide replonge les éleveurs dans l'enfer de l'été 2020, durant lequel plus de 500 cas de chevaux mutilés avaient été recensés partout en France. Environ 80 avaient été déterminés comme ayant été commis par l'Homme. D'autres cas de barbarie similaires sur des bovins avaient également eu lieu.

Cette affaire avait pris un grand tournant médiatique et une cellule spécialisée de la gendarmerie avait été désignée pour mener l'enquête. Elle avait cependant révélé que cette histoire était partie d'un mensonge, orchestré par la première personne à avoir signalé un cas de mutilation sur sa jument.

Si le voile a été levé sur cette affaire, le danger reste présent dans l'esprit des éleveurs et agriculteurs, comme en témoigne le cas de ce veau retrouvé ce dimanche.