Disparition inquiétante de Paul dans le Vaucluse : ce que l’on sait

Ce lundi 7 novembre, la police nationale du Vaucluse a diffusé sur ses réseaux sociaux un avis de recherche afin de retrouver Paul Martinez, 20 ans. Ce dernier a disparu dans la nuit du 4 au 5 novembre aux abords d’une boîte de nuit à Avignon.

Habitant de Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, Paul Martinez est porté disparu depuis la nuit du 4 au 5 novembre. Le jeune homme de 20 ans fait désormais l’objet d’une disparition inquiétante dont l’avis de recherche a été diffusé ce lundi 7 novembre sur le compte Facebook de la police nationale du département.

D’après les forces de l’ordre, le jeune homme a été vu pour la dernière fois en sortant de la boîte de nuit «BOKAOS» à Avignon. Il mesure 1m 80, pèse environ 80 kg et a les cheveux châtains et les yeux marrons. Au moment de sa disparition, Paul Martinez portait un polo blanc à motif rose, un jean et un chapeau de type «bob». Il a également un signe distinctif. Il s’agit d’une cicatrice au niveau du menton.

La disparition de Paul Martinez a suscité la mobilisation sur les réseaux sociaux. De plus, des recherches ont été entamées par l’unité Cynotechnique du SDIS 84 pour tenter de retrouver le jeune homme. Celles-ci ont mobilisé «de gros moyens humains policiers et pompiers, appuyés par une équipe cynophile et des plongeurs», peut-on lire sur le compte Facebook de l’Unité cynotechnique du Vaucluse.

«Les recherches restent infructueuses mais on garde espoir et on ne lâche rien», ajoute-t-ton.

La police nationale du Vaucluse rappelle tout de même que toute personne disposant d'une information pouvant faire avancer l'enquête ou pouvant aider à retrouver Paul Martinez, peut contacter les enquêteurs de l’Hôtel de Police d’Avignon au 04.32.40.57.48 ou à appeler le 17.