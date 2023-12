Immigration et délinquance : quelle est la part des étrangers dans les vols commis en France ?

Une enquête réalisée par le service Police-Justice de CNEWS, basée sur des données officielles du ministère de l'Intérieur, s'est intéressée à la part des vols commis en France par des étrangers.

Des minorités surreprésentées. Sur l'ensemble de la population française, 8% sont des personnes étrangères, selon les chiffres officiels du gouvernement.

Le service Police-Justice de CNEWS a mené l’enquête pour déterminer la proportion d'étrangers impliqués dans les affaires de vols en France.

Vols violents sans arme

Concernant les vols violents sans arme, 35% des mis en cause sont étrangers et 36% d'entre eux sont mineurs. Au total, 30% des mis en cause ont une nationalité d'un pays d'Afrique.

Cambriolages

S'agissant du taux de cambriolages en France, 41% des auteurs sont étrangers, tandis que les 59% restants sont de nationalité française.

Vols sans violence

Au sujet des vols sans violence, la France compte au total 64.784 mis en cause. Parmi eux, 33% sont étrangers, dont 25% sont mineurs. En grande majorité, les individus concernés par des vols sans violence viennent d'Afrique (23%).

Vols liés aux véhicules

En ce qui concerne les vols liés aux véhicules, on compte 31.243 mis en cause. Ici, 34% sont étrangers, dont 24% de mineurs. Au total, 24% des individus mis en cause concernant des affaires de vols liées aux véhicules sont Africains.

Il est important de noter que ces chiffres demeurent des estimations basées sur le nombre de plaintes déposées. De plus, les peines varient en fonction de la gravité des faits, et des peines complémentaires peuvent être ajoutées en fonction des circonstances.