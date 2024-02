Policier agressé à l'arme blanche dans un commissariat de La Rochelle : ce que l'on sait du suspect

Ce mardi 13 février, un homme a agressé à l’arme blanche un policier en plein commissariat. Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 14 février, le procureur de la République, Arnaud Laraize, a fait savoir que l’homme, nommé Freddy, est bien connu de la Justice.

À La Rochelle, en Charente-Maritime, un policier se trouvant à l’accueil du commissariat de la ville a été agressé à l’arme blanche par un individu. Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 14 février, le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize, est revenu sur cette attaque indiquant que le mis en cause est un homme de 21 ans, nommé Freddy, de nationalité française et né au Cameroun. Il est célibataire et sans enfant.

«Il est hébergé chez sa mère dans un appartement à La Rochelle et partage celui-ci en collocation en l’absence de sa mère, actuellement en déplacement à l’étranger», a indiqué Arnaud Laraize.

D’après les éléments de l’enquête, le jeune homme est «assez inactif, sortant très peu de son domicile ces derniers temps et ayant peu de contact». Mais il est bien connu des services de justice.

Dans le passé, il a fait l'objet d'une «remise à parents» le 18 octobre 2019, pour un vol en réunion et usage de produits stupéfiants

Le 8 septembre 2020, le suspect avait été condamné à une peine d’avertissement solennel pour port d’arme de catégorie D et usage de produits stupéfiants. Le 24 février 2021, le jeune homme avait été condamné à une admonestation par le juge d’enfants de Bordeaux pour vol en réunion.

«Il présente d’autres procédures pénales entre 2018 et 2019 pour des faits de même nature mais classés sans suite en l’absence de preuves suffisantes à son encontre», a expliqué le procureur de la République.

«Aucun dessein terroriste n’est à l’œuvre»

À la suite de cette agression, l’individu a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Cette qualification lui fait encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté illimitée. Après avoir agressé le policier, le suspect a continué à menacer le fonctionnaire à l’aide de son couteau, «et ce malgré l’intervention d’un tiers».

Mais pour le procureur de la République, «il semble néanmoins qu’aucun dessein terroriste ne soit à l’œuvre», le suspect n’étant pas connu des services de renseignement pour une quelconque appartenance à une mouvance radicale.

«Malgré une perquisition à son domicile, les motivations de la personne mise en cause ne sont à ce stade pas encore connues. Le parquet national antiterroriste, averti de la présente procédure, ne s’est pas saisi du dossier en concertation avec le parquet de La Rochelle», a indiqué le procureur. «Aucun écrit de revendication n’a été découvert», a-t-il ajouté.