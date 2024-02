Meurtre de Lola : une reconstitution a lieu ce vendredi à son domicile parisien

Une reconstitution du meurtre de la petite Lola a lieu ce vendredi rue Manin (Paris 19e), dans l'ancien domicile où elle vivait. La principale suspecte Dahbia B. a été amenée sur place.

Au 119 rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, ce vendredi matin, une dizaine de véhicules de police se sont garés devant l'ancien domicile de la petite Lola, âgée de 12 ans, tué en octobre 2022. Une reconstitution de son meurtre a lieu depuis 9h30, selon une source policière avancée par Le Parisien.

Pour ne pas attirer l'œil des passants, des rideaux ont été posés sur les vitres au rez-de-chaussée ainsi que des palissades à l'abri des regards indiscrets. La reconstitution a lieu à l’intérieur de l’immeuble. De plus, un dispositif policier a été mis en place à l’extérieur, avec des patrouilles de CRS.

En présence de Dahbia B., principale suspecte

Dahbia B., une femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière en France et principale suspecte du meurtre de la jeune fille, a été amenée sur place. Elle avait été mise en examen pour «meurtre» et «viol aggravé» sur mineur de moins de 15 ans avec actes de torture et de barbarie.

Une première expertise psychologique menée sur la jeune femme, décrite comme étant très dangereuse, démontrait qu'elle ne souffrait «d’aucun problème psychique», ouvrant ainsi la voie à un potentiel procès.

Dans le quartier, les riverains n'ont pas oublié l'acte horrible perpétré sur Lola. «Pour faire ça à une gamine de 12 ans il faut être dérangée. Quelle histoire horrible. Quelle méchanceté !», ont déclaré des passantes ce vendredi matin, auprès du Parisien.

Le dispositif policier devrait être levé aux alentours de 14h.