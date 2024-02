Arnaque au faux testament : une coiffeuse réclame de l’argent à ses clientes de 70 à 90 ans pour l’envoyer à un escroc

Dans les Côtes d’Armor, une coiffeuse a été condamnée à huit mois de prison avec sursis probatoire, pour avoir soutiré de l'argent à des clientes âgées entre septembre 2018 et août 2021, pour alimenter une arnaque au faux héritage, dont elle était victime.

Victime d’une escroquerie, elle a arnaqué à son tour. Une coiffeuse de 49 ans a fait la rencontre d’un homme qui s’est présenté à elle comme un détective d’Interpol. Ce dernier lui a fait parvenir un faux testament lui indiquant bénéficier d’un héritage de 147.000 euros.

Mais pour le percevoir, l’imposteur lui a fait croire qu’il devait envoyer de l’argent au Bénin, via des tickets PCS (Prepaid Cash Services). La quadragénaire a alors été sollicitée quotidiennement pour délivrer des sommes allant de 250 à 500 euros par jour, raconte Le Télégramme.

Malgré les avertissements de son entourage et de sa banquière l’ayant tous alerté du risque évident d’arnaque, la coiffeuse a refusé d’y croire. Au total, 377 tickets PCS ont été découverts, pour un montant total de 56.000 euros.

Elle a alors commencé à réclamer de l’argent à ses clientes âgées de 70 à 90 ans en abusant de leur confiance, effectuant ainsi plusieurs retraits d’argent avec la carte et le code de ses victimes. Les sommes dérobées étaient de 1.500 à 4.800 euros.

Lors de son jugement, la coiffeuse a été condamnée à huit mois de prison avec sursis probatoire sur une période de cinq ans. En plus de cette peine de prison, la mise en cause devra indemniser de 6.900 euros une des victimes pour le préjudice moral et financier. Les deux autres ont demandé le renvoi de l’affaire.