Carcassonne : trois policiers blessés, dont un gravement, lors d'une intervention

Après une alerte pour agression au couteau jeudi dernier dans une cité de Carcassonne (Aude), des policiers se sont rendus sur place. Pris à partie par une dizaine d’individus, trois agents ont été blessés, dont un grièvement.

Les forces de l’ordre ont fait face à une très mauvaise surprise jeudi 7 mars dernier, dans la cité Le Viguier de Carcassonne (Aude). Après une alerte pour agression au couteau, les policiers se sont rendus sur place, à 19h30, pour interpeller l’auteur. Mais ils ont été pris à partie par une bande hostile. Trois agents ont été blessés lors des altercations, dont un gravement, selon une source policière de CNEWS.

Arrivées au sein de la cité de Carcassonne, les forces de l’ordre ont repéré l’individu suspecté d’une agression au couteau et l’ont pris en chasse à pied. En passant devant un city stade, un groupe d’une dizaine de personnes a pris à partie les agents, leur criant des insultes et leur jetant des cailloux et des morceaux de bois. La poursuite de l’individu suspecté de l’agression s’est achevée à ce moment-là.

À l’arrivée des renforts, qui ont aussi été pris à partie par la bande hostile, un individu du groupe a été interpellé.

Après les altercations, les policiers ont indiqué que trois d’entre eux étaient blessés. Un grièvement, qui a obtenu 21 jours d’ITT à cause d’une luxation de l’épaule, un autre agent a reçu 5 jours d’ITT pour une blessure au mollet. Un dernier a été très légèrement blessé au doigt.