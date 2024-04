Disparition inquiétante de Manon, 17 ans, à Strasbourg : ce que l’on sait

Ce samedi 6 avril, les forces de l'ordre et les militaires ont lancé un appel à témoins sur le réseau social X afin de retrouver Manon, 17 ans, portée disparue depuis jeudi 4 avril dernier dans la commune de Mutzig, à l’ouest de Strasbourg, dans le Bas-Rhin.

Originaire de la commune de Mutzig, à l’ouest de Strasbourg, l’adolescente n’a pas donné de signe de vie depuis jeudi 4 avril dernier. Au cours de cette journée, Manon devait regagner le domicile familial, selon les forces de l’ordre.

Disparition inquiétante





Dans cet appel, la police nationale et la gendarmerie ont indiqué que la jeune femme est de type caucasien. Elle mesure 1m 75 et est de corpulence moyenne. Elle a les yeux marron et les cheveux châtains portés mi-long.

Par ailleurs, les forces de l’ordre précisent que Manon «est susceptible de se déplacer avec une valise». Les policiers invitent toute personne ayant «des éléments susceptibles de pouvoir orienter les recherches et appuyer l’enquête en cours» de contacter immédiatement le 17 ou la Brigade territoriale autonome de Molsheim au 03.88.04.81.10.