Lyon : deux hommes, roués de coups en plein centre-ville, dénoncent une agression homophobe

Dimanche 7 avril, deux hommes ont été agressés à la sortie d'une salle de concert à Lyon (Rhône). Deux plaintes ont été déposées, mais les victimes déplorent l'absence de prise en compte du caractère homophobe de l'agression.

Son témoignage a trouvé un certain écho sur les réseaux sociaux. Quentin, un Lyonnais, a raconté sur X (anciennement Twitter) avoir été victime dimanche dernier avec un ami d'une «agression homophobe préméditée».

L'homme a détaillé, photo éloquente à l'appui, son agression : «Un homme nous a défoncé le crâne, le visage et nos mains, qui essayaient de les protéger», avant de poursuivre : «Le traumatisme crânien et facial que j'ai et la violence du choc m'ont fait perdre toute mémoire de l'agression».

[THREAD]J’ai été victime d’une agression homophobe préméditée dimanche matin en sortie de soirée à Lyon, avec un autre garçon. pic.twitter.com/abI7hMuFMf — Le foodingue (@Lefoodingue69) April 10, 2024

Quentin et son ami étaient sortis la veille au Sonic, une salle de concert située sur une péniche dans le 5e arrondissement de Lyon. «Nous nous sommes embrassés avec le garçon avec qui j'étais et un homme en embuscade nous a bondi dessus et roué de coups avec un sac rempli d'objets en métal lourd», a précisé Quentin à ActuLyon.

Après avoir été violemment agressés, les deux hommes ont été volés. Leur téléphone portable ainsi que leurs effets personnels ont été subtilisés par l'agresseur. Quentin poursuit sur X : «J'ai une adresse précise suite à la localisation de mon téléphone, dans un centre de réinsertion».

Deux plaintes déposées

Quentin a indiqué ne pas se souvenir de l'agression suite au traumatisme causé. Son ami se rappelle l'agression et aurait apporté de nombreux éléments à la police.

Le Lyonnais regrette et assure que les forces de l'ordre n'aient pas pris en considération le caractère homophobe de l'agression : «Malgré nos dépôts de plaintes respectifs, des éléments très clairs de la part de l'autre garçon (qui se souvient donc de tout), permettant de reconnaître le caractère homophobe et prémédité de cet acte, la police ne l'a pas mentionné dans ses rapports».

Après avoir cumulé presque 1 million de vues sur X, le Lyonnais a notamment reçu le soutien de l'adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité Mohamed Chihi et de l'association SOS Homophobie.

Le parquet de Lyon a annoncé avoir ouvert une enquête pour vol avec violence sans prendre en compte le caractère homophobe déploré par Quentin et son ami.