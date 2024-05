Monaco : un bateau s'échoue sur un ponton du port Hercule en marge du Grand Prix (vidéo)

Un bateau s'est échoué sur l'un des quais du port Hercule, ce samedi 25 mai à Monaco. Le pilote a été légèrement blessé.

Les regards se sont temporairement détournés des qualifications du Grand Prix de Monaco, ce samedi 25 mai, lorsqu'un incident s'est produit au port Hercule. Un bateau pneumatique est venu s'échouer sur l'un des pontons et une personne a été légèrement blessée.

Could this be the most expensive crash at @Monaco this weekend?





An out of control boat narrowly misses pedestrians and hits a yacht moored in Monaco port. pic.twitter.com/YU3bBTskXv

— Robert Abel (@rj_abel) May 26, 2024