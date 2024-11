Cyprien, 13 ans, renversé à Maisons-Alfort : l'inquiétant profil du chauffard Hafed B., sans permis, ivre, drogué et déjà condamné 8 fois pour des délits routiers

Percuté par un scooter la semaine dernière à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), Cyprien, un adolescent de 13 ans, est toujours dans le coma. Le chauffard se nomme Hafid B. et est âgé de 36 ans. Sans permis, ivre, drogué et déjà condamné 8 fois pour des délits routiers, il a pu être interpellé après avoir pris la fuite.

Sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, Hafed B., 36 ans, a renversé Cyprien, 13 ans, vendredi 22 novembre à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). L'individu a été interpellé grâce à l'intervention d'un motard témoin des faits.

Auprès de CNEWS, ce dernier a expliqué avoir fait «demi-tour instinctivement» après avoir «vu un gamin qui était au sol». Il a suivi le deux-roues incriminé qui «roulait vraiment à vive allure et d'une manière très dangereuse».

S'il a fini par perdre le suspect de vue, le témoin a malgré tout eu le temps de relever sa plaque d'immatriculation, permettant ainsi son identification et son interpellation.

Il s'agit d'Hafed B., déjà condamné huit fois pour des délits routiers, notamment conduite sans permis et conduite en état d'ébriété. Au moment des faits, il était d'ailleurs sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Aux policiers, il a expliqué avoir bu «cinq verres de whisky» et «fumé des joints».

Son scooter n'était pas assuré, la carte grise n'était pas à son nom et Hafed B. n'était pas titulaire de la formation permettant de conduire une telle cylindrée. Le jeune Cyprien, lui, est pour l'heure toujours dans le coma.