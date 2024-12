Terrorisme : un projet d'action violente avec des explosifs déjoué en France, trois jeunes mis en examen à Paris

Trois jeunes individus ont été mis en examen samedi à Paris, soupçonnés d'avoir projeté une action violente en France avec des engins explosifs. Les suspects ont été placés en détention provisoire.

Trois jeunes hommes ont été mis en examen ce samedi à Paris, soupçonnés d'avoir projeté une action violente en France avec des engins explosifs. Les suspects, âgés de 19 ans et 20 ans, ont été placés en détention provisoire, a annoncé le parquet antiterroriste, rapporté par l'AFP ce dimanche.

Selon deux sources proches du dossier, les trois individus avaient commandé du matériel pour fabriquer des bombes artisanales.

Deux d'entre eux sont poursuivis pour fabrication non autorisée d'engin explosif et pour détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, a précisé le parquet national antiterroriste (Pnat). Comme le troisième mis en cause, ils sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Une attaque déjouée contre la mairie de Poitiers

Les jeunes hommes s'étaient radicalisés autour de thèses jihadistes et échangeaient sur Internet. Ils envisageaient de s'attaquer à la mairie de Poitiers (Poitiers), a indiqué l'une des sources proches du dossier. «Les cibles ne sont pas consolidées» à ce stade de l'enquête, a souligné l'autre source proche.

«J’ai toute confiance en la police et la justice pour identifier, arrêter et condamner les auteurs de tentatives d’action terroriste de ce type», a réagi la maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy.

Mardi et mercredi derniers, les trois hommes avaient été placés en garde à vue, après avoir été interpellés à Nîmes (Gard) et à Nantes (Loire-Atlantique), selon les deux sources proches du dossier.

Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 20 novembre, a confirmé le Pnat. Les investigations sont désormais confiées à des magistrats instructeurs.