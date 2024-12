Mort d’un ancien agent municipal à Orsay : un Tunisien et deux Libyens, dont un sous OQTF, interpellés

Un Tunisien et deux Libyens, dont un sous OQTF, ont été interpellés et mis en examen à la suite du meurtre de Jérémie Greco, un ancien agent municipal percuté en camionnette alors qu’il essayait de s’opposer au vol de sa moto dans la nuit du 5 au 6 décembre à Orsay, en Essonne, a appris CNEWS de source policière ce mardi 10 décembre.

Un drame. Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet d’Évry après la mort de Jérémie Gerco, un ancien agent municipal de la ville d’Orsay (Essonne) dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 décembre, trois personnes ont été interpellées et mises en examen, a-t-on appris du ministère public.

Parmi les mis en cause figurent un Tunisien de 31 ans et deux Libyens de 27 et 31 ans, dont l’un d’eux faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a indiqué une source policière à CNEWS ce mardi 10 décembre. Les trois individus ont été placés en détention provisoire.

Le troisième mis en cause a sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. De ce fait, il a été incarcéré provisoirement dans l’attente de son débat, fixé cette semaine, a ajouté le ministère public à CNEWS. Les deux trentenaires mis en cause dans cette affaire sont en situation irrégulière.

La victime engagée dans des associations

Concernant le récit des faits, ceux-ci se sont produits vers 4h du matin lorsque l’ancien agent municipal a été réveillé par l’alarme de sa moto connectée à son téléphone, ce qui laissait entendre qu’un ou plusieurs individus auraient tenté de voler son deux-roues, selon les informations du Parisien, confirmées à CNEWS par une source policière.

La victime s’est alors précipitée à l’extérieur afin de tenter de s’opposer à la tentative de vol de son deux-roues. Elle a ensuite été percutée par une camionnette. Pour l’heure, et avec la mise en examen des trois individus, les circonstances du drame devraient encore se préciser.

Sur Facebook, le maire d’Orsay, Rémi Darmon, est revenu sur le drame. «Jérémie Greco était un ancien agent de la ville d’Orsay, un bénévole engagé dans le club de rugby et plusieurs associations. Vous êtes nombreux à le connaître et nous savons l’émotion que cette nouvelle suscite. Nous nous souviendrons de son humilité, de sa discrétion, de son attention et de son envie d’aider les autres. Son engagement pour la collectivité était utile et reconnu», a écrit l’édile.

«Les services de police nationale, judiciaire et municipale se sont immédiatement mobilisés. Je me suis rendu hier matin sur les lieux du drame avec le Procureur de la République et la Commissaire de Police. Un service d’enquête spécialisé a été saisi pour identifier les circonstances de ce drame lié un choc violent avec un véhicule dans un contexte de vol de moto», a-t-il ajouté.