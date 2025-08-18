Toute l’actu en direct 24h/24
Drapeau français affublé du signe SS : un père et son fils interpellés en Corrèze

Une enquête a été ouverte à l'encontre de deux hommes après le déploiement d'un drapeau français affublé du signe SS. [CHARLY TRIBALLEAU / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Lundi 18 août, deux hommes ont été placés en garde à vue à Brive-la-Gaillarde après avoir déployé sur leur balcon un drapeau SS.

Un père et son fils ont été placés en garde à vue, lundi en Corrèze, pour avoir accroché à leur balcon un drapeau français affublé du signe SS, a appris l'AFP d'une source proche du dossier.

La police a été prévenue des faits lundi matin et les deux hommes ont été interpellés dans l'après-midi à Brive-la-Gaillarde, dans le cadre d'une enquête ouverte pour apologie de crimes de guerre.

Selon la même source, c'est le fils, âgé de 18 ans, qui aurait accroché le drapeau. Son père, né en 1989, est connu pour des affaires de stupéfiants. Au cours de la perquisition de leur logement, les policiers ont trouvé notamment un livre d'histoire consacré au nazisme et des documents touchant au Rassemblement national.

Nazismefait diversCorrèzeapologie

