Policiers accusés de viol à Bobigny : une vidéo retrouvée sur le portable de l'un d'eux

Une vidéo a été retrouvée sur le téléphone de l'un des policiers mis en examen pour viols et agressions sexuelles à Bobigny (93). Les agents ont été écroués ce samedi.

L’Inspection générale de la police saisie. Ce dimanche, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé l’existence d’une vidéo présente sur l’un des téléphones des deux policiers écroués. Ces derniers avaient été mis en examen, ce samedi 1er novembre, pour viol et agressions sexuelles par personnes abusant de l’autorité conférée par leurs fonctions.

Les policiers, âgés de 23 et 35 ans, auraient «reconnu la réalité des relations sexuelles» avec une femme de 26 ans. Ils auraient déclaré que les différents actes étaient «consentis».

Des éléments qui «crédibilisent» la victime

La plaignante avait elle-même indiqué, lors de ses déclarations, l’existence de cette vidéo. «Ce sont autant d’éléments qui crédibilisent sa parole», a précisé Laure Beccuau.

«La mise en examen des policiers avait alors été décidée sur la base des «déclarations de cette plaignante, qui ont été corroborées par un certain nombre d’éléments que nous possédons au dossier», a ajouté la procureure de la République de Paris.

Il s’agirait d’une vidéo de quatre secondes montrant un acte sexuel, a par ailleurs détaillé une source proche du dossier à l’AFP. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, avait quant à lui déclaré : «S’ils étaient avérés, ces agissements seraient extraordinairement graves et inacceptables».

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de l’enquête. La procureure a également précisé que le comportement de ces agents n’avait «aucun rapport avec la formation», mais relevait plutôt de «questions humaines, au-delà de la formation et du recrutement».