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Nice : une femme tuée à coups de marteau, son fils de 13 ans placé en garde à vue

Une enquête a été ouverte pour «homicide aggravé». [Stephane / Adobe Stock]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi soir, une femme âgée d'une quarantaine d'années a été tuée à coups de marteau à son domicile à Nice. Son fils de 13 ans, présent sur les lieux, a été placé en garde à vue.

Un drame. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée vendredi soir à coups de marteau à son domicile à Nice en présence de son fils, placé par la suite en garde à vue, a-t-on appris ce samedi. 

Selon les premiers éléments de l'enquête, les forces de l'ordre et les secours sont intervenus vers 20h en forçant à l'aide d'un bélier la porte de l'appartement de la victime situé dans la cité Louis-Braille à l'est de la ville.

Découverte dans un état critique

La femme a été découverte dans un état grave et présentant des plaies importantes au niveau du crâne. Son fils était présent au domicile en état de choc. Malgré l'intervention des secours, la femme a été déclarée morte peu avant 21h.

Sur le même sujet «Nice pourrait devenir comme Marseille», déplore Eric Ciotti Lire

Le maire de Nice Christian Estrosi a exprimé sa «colère» et «immense tristesse», dans un message posté sur X. 

Une enquête a été ouverte pour «homicide aggravé».

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