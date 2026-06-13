Mont-Blanc : trois morts dans deux accidents de montagne

Deux accidents de montagne sont survenus, ce samedi, dans le massif du Mont-Blanc. Trois personnes sont mortes, deux alpinistes et un skieur.

Drames en haute altitude. Ce samedi 13 juin, trois personnes ont trouvé la mort dans le massif du Mont-Blanc lors de deux accidents de montagne.

Le premier accident est survenu tôt dans la matinée, vers 6 heures, sur l'arête Kuffner. Deux alpinistes empruntaient en cordée cette paroi du Mont Maudit, lorsqu’une chute de pierre les a emportés sur 300 mètres.

Les secours ont été alertés par une autre cordée. Ils n'ont pu que constater le décès des victimes, un homme et une femme d'une trentaine d'années. Tous deux étaient originaires de la région.

Un skieur de 56 ans a également trouvé la mort après le dévissage d'une plaque de neige, sur l'éperon de la Brenva, sur la face sud du Mont-Blanc, côté italien. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne de Chamonix sont intervenus en coordination avec les secours italiens.

