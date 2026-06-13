Patrick Bruel : deux nouvelles plaintes pour violences sexuelles déposées ce vendredi

Deux nouvelles plaintes ont été déposées vendredi 12 juin contre Patrick Bruel pour des violences sexuelles, selon le parquet de Nanterre.

Le dossier s'épaissit. Deux nouvelles plaintes ont été déposées vendredi pour des violences sexuelles contre Patrick Bruel, a indiqué samedi le parquet de Nanterre, selon l'AFP, d'après une première information de Mediapart.

La première plainte concerne une tentative de viol accompagnée d'une agression sexuelle en octobre 2007, en marge du festival du film de La Réunion, dont le chanteur était alors le parrain. La plaignante, Amandine, âgée de 45 ans et psychothérapeute, explique avoir fréquenté Patrick Bruel de 2000 à 2003.

Elle évoque une relation marquée par des moments «valorisants» liés aux «accès privilégiés, les concerts, une pièce de théâtre, des restaurants», mais aussi par des exigences répétées. «Il y avait toujours un passage obligé : son lit», dit-elle.

Lorsqu'ils se sont revus en 2007, Amandine explique que le chanteur aurait tenté de l'embrasser après l'avoir reçue, nu, dans sa chambre d'hôtel. Elle indique avoir quitté les lieux après l'avoir repoussé.

La deuxième plaignante évoque de son côté un viol et une agression sexuelle en mai 2012, sans plus de précisions. Me Jade Dousselin, leur avocate, a confirmé les faits sans les détailler à l'AFP.

Elle a toutefois précisé que «nous ne sommes, en réalité, qu’aux prémices de cette affaire» et que ces plaintes «viendront s’ajouter aux faits auxquels le chanteur devra répondre», évoquant des témoignages qui «affluent en nombre».

Le chanteur placé sous contrôle judiciaire

Visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, l'artiste de 67 ans a été mis en examen mercredi soir pour quatre affaires à l'issue de 48 heures de garde à vue.

Il a échappé à la détention provisoire requise par le parquet de Nanterre, et a été placé sous contrôle judiciaire.

L'un de ses avocats, Me Fanny Colin, avait indiqué mercredi que Patrick Bruel participerait «naturellement à tous les actes de l'enquête» et qu'il se tiendrait «à la disposition des autorités judiciaires». Le chanteur conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.