À Reims, une adolescente de 17 ans a été victime de 12 coups de couteau vendredi soir. Son pronostic vital est toujours engagé. L'ex-petit ami de la jeune femme, âgé de 28 ans et principal suspect, a été interpellé. Ce dimanche, il a été mis en examen.

Vendredi dans la soirée, une adolescente de 17 ans a été poignardée à 12 reprises à Reims. Son ex-petit ami, âgé de 28 ans, a été interpellé. Ce dernier a été mis en examen ce dimanche 14 juin 2026 pour tentative d'assassinat, violences conjugales et menaces de mort sur conjoint. Le pronostic vital de la jeune fille est toujours engagé, a fait savoir le procureur de Reims, François Schneider.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte

Les faits sont survenus aux alentours de 20H40 vendredi, a appris l'AFP auprès d'une source policière. La victime est de nationalité congolaise et son ex-petit ami est angolais, a indiqué le procureur. Pendant sa garde à vue, le mis en cause a préféré garder le silence.

Si le casier judiciaire de l'homme «est vierge de toute condamnation, il faisait actuellement l’objet d’une enquête après» une plainte déposée en avril et traitée par le parquet pour «violences conjugales sur cette même jeune fille», a précisé le magistrat.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, a ajouté le magistrat, précisant que «le mobile semble être la séparation». Selon les derniers chiffres officiels publiés en octobre 2025, le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024, avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.