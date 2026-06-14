Venezuela : la propriété d'un chef de gang pillée lors des opérations militaires dans les zones minières

Au cœur de l'arc minier vénézuélien, la luxueuse résidence d'un chef de gang a été pillé après une vaste opération militaire contre les groupes armés qui contrôlent l'exploitation illégale de l'or.

Fenêtres fracassées, pièces entièrement vidées et animaux abandonnés en état de décomposition... La vaste propriété d'Humberto Martes, surnommé «Humbertico», a été totalement pillée. Située à Las Claritas, dans l'État de Bolívar, cette demeure de plusieurs hectares a été désertée par son propriétaire après le lancement, lundi dernier, d'une importante offensive militaire contre les bandes criminelles qui dominent les zones minières du sud-est du Venezuela.

L'opération militaire intervient quelques semaines après l'adoption d'un nouveau code minier destiné à attirer des investisseurs privés et étrangers. Elle s'inscrit également dans un contexte de rapprochement entre Caracas et Washington, marqué par une coopération accrue contre les organisations criminelles opérant dans le pays.

Le Venezuela, qui possède d'immenses réserves de pétrole, recèle également d'importants gisements d'or, de diamants, de coltan et de terres rares. Dans cette région isolée de l'Arc minier de l'Orénoque, les activités extractives sont largement contrôlées par des groupes armés, surnommés localement les «syndicats», qui imposent leur loi par la violence et l'extorsion.

entre nostalgie et peur chez les habitants

Selon plusieurs habitants, la population aurait été invitée à récupérer les biens laissés sur place avant que la propriété ne soit détruite. Les scènes de pillage se sont rapidement multipliées, laissant derrière elles un bâtiment entièrement dévalisé.

Le départ du chef de gang divise toutefois les riverains. Certains décrivent Humbertico comme un bienfaiteur qui aidait les plus pauvres et imposait un certain ordre dans la région, tandis que d'autres évoquent au contraire un véritable «régime de terreur» exercé par les organisations criminelles sur les populations locales.

Malgré le recul apparent des chefs mafieux, la peur reste omniprésente dans cette région minière stratégique, où l'autorité de l'État peine depuis des années à s'imposer face aux groupes armés qui contrôlent l'exploitation des richesses du sous-sol vénézuélien.