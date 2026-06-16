Francis Heaulme : le tueur en série de 67 ans renvoyé devant les assises pour le meurtre de Jean-Joseph Clément en 1989

Le tueur en série français Francis Heaulme a été renvoyé devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine pour le meurtre de Jean-Joseph Clément en 1989 à Bédarrides, dans le Vaucluse, a indiqué l’avocat de la fille de la victime.

Nouveau rebondissement dans cette affaire ultramédiatisée qui tient en haleine les Français depuis près de trois décennies. Le tueur en série Francis Heaulme est renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour le meurtre de Jean-Joseph Clément en 1989 à Bédarrides (Vaucluse), a indiqué mardi l'avocat Didier Seban, qui représente la fille de la victime.

Cet agriculteur avait été retrouvé le crâne fracassé par une pierre en août 1989. Dans cette affaire, Francis Heaulme, 67 ans aujourd'hui, avait d'abord bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire avant que l'instruction ne soit rouverte puis confiée au pôle «cold cases» de Nanterre.

Un juge d'instruction de ce pôle a ordonné mardi son renvoi en procès pour meurtre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, conformément aux réquisitions du parquet, selon Me Seban.

Des condamnations pour 11 homicides

Surnommé le «routard du crime», Francis Heaulme a été condamné au total pour onze homicides commis entre 1984 et 1992, date à laquelle il a été incarcéré.

Il a notamment été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres à coups de pierres de deux enfants à Montigny-lès-Metz (Moselle) en 1986. Les deux garçons avaient été découverts le crâne fracassé le long d'une voie ferrée. Sa condamnation pour ces meurtres est devenue définitive en 2020 après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.

Il avait été mis en examen pour le meurtre de Jean-Joseph Clément une première fois en 1992, mais une ordonnance de non-lieu avait été rendue en 2002 par un juge d'instruction du tribunal de Reims.

La réouverture de l'instruction, en juillet 2023, avait entraîné une nouvelle mise en examen de Francis Heaulme. Le tribunal de Reims s'est ensuite dessaisi en février 2024 au profit du pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés de Nanterre.

Début avril, le tueur en série, détenu à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), a été hospitalisé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), avait annoncé le parquet du pôle «cold cases», sans donner davantage de précisions sur son état de santé.