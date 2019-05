Yann Couvreur met à l'honneur les pâtisseries de Dominique Ansel

Le chef pâtissier Dominique Ansel présentera du 17 au 19 mai ses desserts signatures à l’occasion d’un pop-up store dans la pâtisserie de Yann Couvreur, rue des Rosiers dans le Marais, à Paris (4 e). Une nouvelle création sera dévoilée.

Ces trois jours de collaboration exclusive mettront à l’honneur ses créations emblématiques comme le « Frozen S’more », une version glacée des friandises de feu de camp, avec un cœur de crème glacée à la vanille tahitienne entourée de feuilletine au chocolat et guimauve au miel.

Mais aussi le « Cookie Shot », un cookie aux pépites de chocolat chaud en forme de verre à liqueur, rempli avec du lait tiède à la vanille de Tahiti fait maison. Ses « Mini Madeleines », cuites à la minute et servies avec du sucre glace sur le dessus, seront distribuées gratuitement aux visiteurs.

Le «Cookie Shot» © Thomas Schauer

Le chef servira aussi pour la première fois une pâtisserie sucrée salée célébrant le bretzel New-Yorkais, le « Pretzel Mousse Cake », fait avec un bretzel à la bavaroise et au caramel mou sur une base croustillante de feuilletine au beurre de cacahuète.

Le « Pretzel Mousse Cake » sera présenté dans sa « New York Collection », dont le lancement est prévu cet été.© Thomas Schauer

La célèbre signature du chef, le cronut, sera également présenté. Mais pour avoir la chance de le déguster, il faudra décrocher l'un des 15 tickets d'or cachés parmi toutes les pâtisseries.

Dominique Ansel. © Thomas Schauer

Avant d’ouvrir sa première boulangerie en 2011 dans le quartier de Soho, à Manhattan, Dominique Ansel a été chef pâtissier chez Fauchon à Paris pendant huit ans puis chez Daniel Boulud à New York dès 2006. Il est aujourd’hui propriétaire d’autres boulangeries à Londres et à Los Angeles où il a lancé récemment son premier restaurant. En 2017, il décroche le titre de meilleur pâtissier du monde par les « World’s 50 Best Restaurants ».

Pop-Up Store Dominique Ansel, du 17 au 19 mai, chez Yann Couvreur Pâtisserie, 23, rue des Rosiers, Paris 4 e.