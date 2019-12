5 champagnes pour le réveillon

On a beau chercher, on ne trouve pas mieux que le champagne pour accompagner les fêtes ou les dîners de fin d'année.

Leur fraîcheur et leurs petites bulles amènent dès les premières gorgées une touche de décontraction. Cette année encore, de très belles cuvées sortent du lot.

Champagne Jacquart

Champagne Jacquart présente une cuvée cette année 100% Chardonnay (l’un des trois cépages principaux du champagne). Le raisin est issu de vignes classées Grand cru. La bouteille exprime « l’esprit floral, la structure aérienne et la sensation pulpeuse de la craie de Chouilly » d'après la maison.

Chouilly Grand Cru millésime 2014, Champagne Jacquart, 65€

[©DR]

Taittinger

Une nouvelle génération est à la tête de Taittinger mais le savoir-faire demeure. Le Brut Réserve est issu de plus de 35 crus différents. L’assemblage comporte 40% de chardonnay, ce qui est plutôt élevé. Au nez, fleurs blanches et pêche dominent avec une note briochée.

Brut réserve, Taittinger, 39,90 €

[©DR]

Drappier

Champagne Drappier connaît également un renouvellement de génération. Charline et Hugo s’occupe de la vinification et Antoine le labour à cheval. Ils présentent une nouvelle cuvée 100% bio. Baptisée Clarvallis, il est non filtré et légèrement sulfité (20mg/l, soit un niveau vraiement faible quand on sait la moyenne est à 200 mg/l pour une bouteille conventionnelle). On y distingue des notes de sureau et de violette et une pointe d’amertume.

Cuvée Clarevallis, Drappier, 40€ (disponible à La cave de Belleville, Lavinia)

Veuve Fourny

Ce blanc de blancs (c’est-à-dire 100% chardonnay) Premier cru est un brut sans dosage, autrement dit sans sucre ajouté. Un champagne plus vrai que nature en somme. Grande fraîcheur, belle intensité et minéralité au rendez-vous.

Brut nature, Premier Cru à Vertus, Veuve Fourny, 32.90€ (chez Nysa)

[©DR]

Mumm

Pourquoi ne pas voir les choses en grand ? Mumm propose sa cuvée Mumm Cordon Rouge en format jéroboam (soit 3 litres). Un flacon impressionnant qui se dégustera à plusieurs (du moins c'est ce qui est recommandé).

Mumm Cordon Rouge jéroboam, édition limitée, 238 € (disponible chez vinatis.com)

[©DR]