Une cuvée en hommage au film « Les Bronzés font du ski »

Le film culte «Les Bronzés font du ski», qui vient de fêter ses 40 ans, a désormais sa cuvée spéciale. Une bouteille arborant sur son étiquette le titre de la célèbre comédie en grosses lettres jaunes est déjà disponible dans le commerce.

Derrière ce projet, on retrouve le producteur du film, Yves Rousset-Rouard. Aujourd’hui reconverti dans la vigne, il a conçu cette cuvée anniversaire, produite par Maison Sinnae (1er producteur en volume des Côtes du Rhône).

Il s’agit d’un vin d’assemblage avec les cépages emblématiques de la région : Grenache, syrah, carignan, cinsault et mourvèdre. Un vin fruité, qu’on partage entre amis, à l’image de la joyeuse bande des Bronzés.

Petit plus de la bouteille : en scannant le QR Code présent sur la contre-étiquette, les amateurs seront immergés dans l'ambiance du film grâce au célèbre générique, «Just because of you», chanté par Eric Filet et composé par Pierre Bachelet.

Une version bio de cette cuvée a été réalisée par le Domaine de la Citadelle – qui appartient au producteur – et est destinée aux cavistes et aux restaurants.

La cuvée classique est distribuée depuis la fin de l’année en grande distribution (Carrefour, Auchan, Casino, etc). Mais on la trouvera également dans de nombreuses stations de ski dans les magasins Sherpa (6,95€).